Милан подписал талантливого форварда Лилля за 35 млн евро

Португальский форвард Рафаэль Леау попробует свои силы в Серии А.

Милан усилил свою атакующую линию Рафаэлем Леау, сообщает официальный сайт Милана.

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Французский Лилль получит за 20-летнего нападающего 30 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов. Контракт талантливого португальца с "россонери" рассчитан на 5 лет.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Леау провел 24 матча, в которых отметился 8-ю голами и тремя ассистами.

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