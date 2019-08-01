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Мілан підписав талановитого форварда Лілля за 35 млн євро

17:08 379 Читать на русском
Мілан підписав талановитого форварда Лілля за 35 млн євро
Рафаель Леау / Фото ФК Лілль

Португальський форвард Рафаель Леау спробує свої сили в Серії А.

Мілан підсилив свою атакувальну лінію Рафаелем Леау, повідомляє офіційний сайт Мілана.

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Французький Лілль отримає за 20-річного нападника 30 млн євро плюс 5 млн у вигляді бонусів. Контракт талановитого португальця з "россонері" розрахований на 5 років.

В минулому сезоні чемпіонату Франції Леау провів 24 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та трьома асистами.

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