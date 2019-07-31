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Пепе станет игроком Арсенала – президент Лилля подтвердил переход и назвал сумму трансфера

20:29 40 Читати українською
Пепе станет игроком Арсенала – президент Лилля подтвердил переход и назвал сумму трансфера
Николя Пепе / Фото ФК Лилль

Президент Лилля Жерар Лопес сообщил детали трансфера Николя Пепе в лондонский Арсенал.

"Николя сам сделал выбор. Думаю, Арсенал официально объявит о переходе в ближайшие 24 часа. Сумма трансфера фиксированная – 80 млн евро.

Арсенал согласовал трансфер Пепе с Лиллем, – Sky Sports

Если бы мы еще немного затянули переговоры, то получили бы еще 5-6 подобных предложений. По желанию Нико и его агентов мы фокусировались на переговорах с определенными клубами – на двух проектах, которые интересовали игрока", – цитирует Лопеза GFNF.

В прошлом сезоне Николя Пепе в Лиге 1 провел 38 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.

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Арсенал Арсенал Лилль Лилль Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Николя Пепе Николя Пепе
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