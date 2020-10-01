"Россонери" на своем официальном сайте объявили о переходе нападающего Йенса Петтера Хауге из Будё-Глимт. Контракт новичка рассчитан на 5 лет, сумма трансфера осталась в секрете.

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Хауге дебютировал на взрослом уровне еще в 16 лет. Юный форвард демонстрировал хорошую результативность в чемпионате Норвегии – 22 гола и 12 ассистов в 77 матчах. Успел он забить и Милану, однако это не спасло Будё-Глимт от поражения (2:3) в игре квалификации текущего розыгрыша Лиги Европы.

Заметим, что "россонери" в межсезонье подписали еще одного скандинава – форварда Эмиля Робака из шведского Хммарбю.

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