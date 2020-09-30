Лион официально завершил подписание Пакета
20:09 - Читати українською
Бразильский полузащитник Лукас Пакета перебрался во французский Лион из итальянского Милана.
Центрхав из Латинской Америки стал игроком Лиона, сообщает официальный сайт клуба.
Пакета заключил с "ткачами" 5-летний контракт. Трансфер обошелся французскому гранду ориентировочно в 20 млн евро. В январе прошлого года Милан отдал за Пакета бразильскому Фламенго свыше 38 млн в евровалюте, но стать своим на Сан-Сиро он так и не сумел.
В сезоне 2019/20 Лукас Пакета провел за "россонери" 27 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.
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