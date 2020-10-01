"Россонері" на своєму офіційному сайті оголосили про перехід нападника Єнса Петтера Хауге з Буде-Глімт. Контракт новачка розрахований на 5 років, сума трансферу залишилася в секреті.

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Хауге дебютував на дорослому рівні ще в 16 років. Юний форвард демонстрував хорошу результативність у чемпіонаті Норвегії – 22 голи та 12 асистів у 77 матчах. Встиг він забити і Мілану, однак це не врятувало Буде-Глімт від поразки (2:3) у грі кваліфікації поточного розіграшу Ліги Європи.

Зауважимо, що "россонері" у міжсезоння підписали ще одного скандинава – форварда Еміля Робака зі шведського Хммарбю.

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