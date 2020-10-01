Мілан підписав молодого форварда, від якого постраждав у Лізі Європи
Мілан обрав цікавий вектор пошуку талантів зі скандинавських країн.
"Россонері" на своєму офіційному сайті оголосили про перехід нападника Єнса Петтера Хауге з Буде-Глімт. Контракт новачка розрахований на 5 років, сума трансферу залишилася в секреті.
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Хауге дебютував на дорослому рівні ще в 16 років. Юний форвард демонстрував хорошу результативність у чемпіонаті Норвегії – 22 голи та 12 асистів у 77 матчах. Встиг він забити і Мілану, однак це не врятувало Буде-Глімт від поразки (2:3) у грі кваліфікації поточного розіграшу Ліги Європи.
Зауважимо, що "россонері" у міжсезоння підписали ще одного скандинава – форварда Еміля Робака зі шведського Хммарбю.
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