Милан подарил Шевченко новый комплект формы клуба

Итальянский Милан не забывает своего легендарного нападающего Андрея Шевченко.

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Милан подарил Шевченко футболку с нового комплекта формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20. Бывший нападающий оценил жест клуба, в котором провел лучшие годы карьеры, и написал слова благодарности в твиттере.

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Напомним, Шевченко вместе с Миланом добывал титулы Серии А и Лиги чемпионов.