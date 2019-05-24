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Милан подарил Шевченко новый комплект формы клуба

24 мая 14:40 289 Читати українською
Милан подарил Шевченко новый комплект формы клуба
Андрей Шевченко / Reuters

Итальянский Милан не забывает своего легендарного нападающего Андрея Шевченко.

"Россонери" сделали приятный подарок тренеру сборной Украины.

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Милан подарил Шевченко футболку с нового комплекта формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20. Бывший нападающий оценил жест клуба, в котором провел лучшие годы карьеры, и написал слова благодарности в твиттере.

Шевченко: Возглавить Милан – моя цель на будущее

Напомним, Шевченко вместе с Миланом добывал титулы Серии А и Лиги чемпионов.

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Теги
Италия Андрей Шевченко Андрей Шевченко Милан Милан
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