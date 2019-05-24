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Мілан подарував Шевченку новий комплект форми клубу

14:40 1359 Читать на русском
Мілан подарував Шевченку новий комплект форми клубу
Андрій Шевченко / Reuters

Італійський Мілан не забуває свого легендарного нападника Андрія Шевченка.

"Россонері" зробили приємний подарунок тренерові збірної України.

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Мілан подарував Шевченку футболку з нового комплекту форми, в якій команда гратиме в сезоні 2019/20. Колишній нападник оцінив жест клубу, в якому провів найкращі роки кар'єри, і написав слова подяки в твіттері.

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Нагадаємо, Шевченко разом з Міланом здобував титули Серії А та Ліги чемпіонів.

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Теги
Італія Андрій Шевченко Андрій Шевченко Мілан Мілан
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