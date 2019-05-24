Сербия объявила заявку на матчи отбора к Евро-2020 против Украины и Литвы

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич объявил заявку команды на матчи отбора на Евро-2020 против Украины и Литвы.

Наставник балканцев Младен Крстаич вызвал на сбор 26 футболистов, передает твиттер сборной Сербии.

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Вратари: Марко Дмитрович (Эйбар), Предраг Райкович (Маккаби Тель-Авив), Никола Васильович (Радник);

Защитники: Александр Коларов (Рома), Антонио Рукавина (Астана), Никола Миленкович (Фиорентина), Милош Велькович (Вердер), Урош Спаич (Краснодар), Пилип Младенович (Легия), Неманья Милетич (Партизан), Стеван Митрович (Страсбур);

Полузащитники: Душан Тадич (Аякс), Неманья Максимович (Хетафе), Саша Лукич (Торино), Дарко Лазович (Дженоа), Мият Гачинович, Филип Костич (оба – Айнтрахт), Сергей Милинкович-Савич (Лацио), Адем Льяич (Бешикташ), Андрия Живкович, Любомир Фейса (оба – Бенфика), Неманья Радоньич (Марсель), Александр Катаев (Чикаго Файер);

Нападающие: Александар Митрович (Фулхэм), Лука Йович (Айнтрахт Франкфурт), Александр Прийович (Аль-Иттихад).

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Нагадаємо, збірна Сербії провела один матч в нинішньому відборі на Євро, зігравши внічию з Португалією (1:1). Проти України балканці зіграють 7 червня у Львові, а проти Литви 10 червня в Белграді.