Милан благодаря дублю Ибрагимовича переиграл Сассуоло и поднялся в зону еврокубков

Милан приехал в гости к Сассуоло. В случае победы Милан поднимался в еврокубковую зону, поэтому с первых минут "росоннери" пошли в атаку. На 19-й минуте Ибрагимович, в падении, головой замкнул навес в штрафную и открыл счет в матче. А на 42-й мяч попал в руку Чалханоглу и рефери назначил одиннадцатиметровый. Его реализовал Капуто – голкиперу не удалось угадать угол удара. В компенсированное время Милану удалось восстановить преимущество. Это Ибрагимович, балансируя на грани офсайда, получил великолепную диагональ в штрафной от Чалханоглу, обыграл голкипера и пробил практически в пустые ворота. А под занавес встречи еще и Бурабия получил вторую желтую за подкат и оставил гостей в меньшинстве.

Во втором тайме Сассуоло отчаянно пытался восстановить "статус-кво", но защита соперника разрушала все атаки еще в зародыше. А в конце матча "росонери" перешли на чужую половину поля и даже создали еще несколько опасных моментов, однако забить им каждый раз не давал голкипер.

Благодаря этой победе Милан с 59-ю очками подвинул Наполи с зоны еврокубков и занимает 5-е место турнирной таблицы, а Сассуоло с 48-ю очками опустился на 8-ю строчку первенства.

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