Милан отпустил 24-летнего Салемакерса в аренду на сезон 2023/24. Летом следующего года "россоблу" будут иметь право выкупа футболиста, сообщает официальный сайт Болоньи.

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Кроме Салемакерса, Болонья арендовала у Лестера защитника Виктора Кристиансена. Здесь тоже предусмотрено право выкупа. Финансовые аспекты обоих переходов не разглашаются – Transfermarkt указывает, что за аренду Салемакерса Милан получит 500 тысяч евро.

Бельгиец перебрался к "россонери" в 2020 году из Андерлехта. Салемакерс сыграл за Милан 140 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 14 ассистов. В составе команды Стефано Пиоли стал чемпионом Италии 2021/22.

К слову, Милан стартовал в новом сезоне Серии А с двух побед, обыграв Болонью и Торино. У Болоньи после двух туров только одно очко, добытое в игре с Ювентусом.

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