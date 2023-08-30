Мілан відпустив 24-річного Салемакерса у оренду на сезон 2023/24. Влітку наступного року "россоблу" матимуть право викупу футболіста, інформує офіційний сайт Болоньї.

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Окрім Салемакерса, Болонья орендувала у Лестера захисника Віктора Крістіансена. Тут теж передбачене право викупу. Фінансові аспекти обох переходів не розголошуються – Transfermarkt вказує, що за оренду Салемакерса Мілан отримає 500 тисяч євро.

Бельгієць перебрався до "россонері" у 2020 році з Андерлехта. Салемакерс зіграв за Мілан 140 матчів, у яких забив 10 голів і віддав 14 асистів. У складі команди Стефано Піолі став чемпіоном Італії 2021/22.

До слова, Мілан стартував у новому сезоні Серії А з двох перемог, обігравши Болонью і Торіно. У Болоньї після двох турів лише одне очко, здобуте у грі з Ювентусом.

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