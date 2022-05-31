Руководитель RedBird Capital Partners Джерри Кардинале находился в Милане еще с празднования чемпионства "россонери". 31 мая бизнесмену удалось закрыть сделку с хедж-фондом Elliott о покупке клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, стороны подписали договор о передаче контрольного пакета акций. Официальное заявление Милан должен сделать завтра, но не исключено, что это произойдет раньше. Эта подпись означает начало процесса передачи акций компании в управление RedBird Capital Partners. Чтобы полностью закрыть продажу, понадобится больше времени. Это стандартная бюрократическая процедура.

Ранее сообщалось, что Elliott продают 70% акций за 1,3 млрд евро. Впоследствии RedBird смогут выкупить остальное, увеличив общую сумму компенсации еще на 500 тысяч. Следовательно, Elliott близок к завершению своей миссии. Фонд зарабатывает на том, что приводит в порядок проблемные проекты и затем выгодно перепродает.

Напомним, в управление Elliott Милан попал в 2018 году, когда предыдущие китайские владельцы не смогли погасить кредит, который брали у американцев. На тот момент операция оценивалась в 500 тысяч евро. С этого времени хедж-фонд нормализовал финансы и значительно улучшил спортивные результаты. Милан вернулся в Лигу чемпионов и даже стал чемпионом Италии.

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