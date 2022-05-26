"Последние шесть месяцев я играл без передней крестообразной связки левого колена. Колено пухло полгода. Я смог тренироваться с командой только 10 раз за последние шесть месяцев. Сделал более 20 инъекций за полгода. Опорожняли колено от жидкости раз в неделю. Обезболивающие ежедневно в течение шести месяцев.

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Полгода почти не спал из-за боли. Никогда так не страдал на поле и за его пределами. Я сделал невозможное. На мой взгляд, у меня была только одна цель – сделать моих товарищей по команде и тренеров чемпионами Италии, потому что я дал им такое обещание. Теперь у меня новый ACL и еще один трофей", – написал Ибрагимович в своих соцсетях.

Швед через несколько дней после последнего матча сезона сделал операцию. Врачи работали над реконструкцией передней крестообразной связки и восстановлением мениска. Златану понадобится более 7 месяцев на реабилитацию, но пока он настроен вернуться на футбольное поле.

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