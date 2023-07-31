Вингер сборной Хорватии и Милана Анте Ребич продолжит свою карьеру в чемпионате Турции.

В своих соцсетях Бешикташ сообщил о переходе 29-летнего хорвата. Анте Ребич подписал соглашение с турецким клубом на два сезона – до 2025 года.

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Милан за своего нападающего получит 500 тысяч евро. Сам Ребич будет зарабатывать 2,5 млн в год, а также получит подписной бонус.

Анте Ребич присоединился к Милану в 2019 году. В составе "россонери" хорват отыграл в 123 матчах, в которых забил 29 голов и оформил 17 результативных передач. Напомним, что Ребич с Миланом завоевал Скудетто в сезоне 2021/22.

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