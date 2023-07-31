Вінгер збірної Хорватії та Мілана Анте Ребіч продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

У своїх соцмережах Бешикташ повідомив про перехід 29-річного хорвата. Анте Ребіч підписав угоду з турецьким клубом на два сезони – до 2025 року.

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Мілан за свого нападника отримає 500 тисяч євро. Сам Ребіч зароблятиме 2,5 млн на рік, а також отримає підписний бонус.

Анте Ребіч приєднався до Мілана у 2019 році. У складі "россонері" хорват відіграв у 123 матчах, в яких забив 29 голів та оформив 17 результативних передач. Нагадаємо, що Ребіч з Міланом здобув Скудетто в сезоні 2021/22.

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