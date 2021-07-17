Жиру еще вчера прошел медосмотр, а сегодня поставил свою подпись под контрактом до лета 2023 года, сообщает официальный сайт Милана.

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Отмечается, что 34-летний форвард будет выступать в футболке с номером 9. Детали договоренности с Челси не разглашаются. По неофициальной информации, Милан заплатил от одного до трех миллионов евро. Агенты француза отказались от комиссионных, ведь обещали организовать переход на правах свободного агента.

К слову, Жиру последние девять сезонов провел в Лондоне, где играл за Челси и Арсенал. Форвард может похвастаться немалой коллекцией трофеев, среди которых победы в Лигах чемпионов и Европы, четыре Кубка и три Суперкубка Англии, чемпионство во Франции и триумф на ЧМ-2018.

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