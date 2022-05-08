Боротьба за Скудетто вийшла на фінішну пряму. Напередодні Інтер додав своїм "кузенам" мотивації, розбивши Емполі. Мілан, звісно, мав право на одну нічию в останніх трьох турах, але втрачати очки у Вероні зовсім не хотілося. До того ж не варто відкидати фактор помсти, адже у першому колі "мастифи" ледь не привезли перемогу з Сан-Сіро.

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Стиль гри обох суперників дозволяв очікувати яскравого матчу. Обидві команди не роблять ставку на контроль м'яча, віддаючи перевагу динаміці в перехідних фазах та стрімким контратакам. Словом, на нас чекало свято вертикального футболу. Все це ми побачили вже з перших хвилин. Очікувано ініціативою володів Мілан. Леау та Ернандес розривали лівий фланг, а Круніч класно знаходив партнерів передачами за спину. На 16-й хвилині Майк Меньян віддав другий для себе асист у сезоні. Тоналі забив, але зробив це з офсайду.

Мілан не здався, а продовжив тиснути на оборону суперника. Класний момент був у Калабрії, але удару капітана забракло точності. Круніч потужно бив здалеку – теж не влучив. Верона зрідка огризалася на контратаках. У цьому компоненті підопічні Ігора Тудора – майстри. В цьому міланці переконалися на 38 хвилині. Лазовіч промчав лівим флангом і викотив на протилежний, куди увірвався Фараоні. Ніхто не завадив Давіде відкрити рахунок.

Мілан, здавалося, навіть не помітив такої зухвалості Верони. Гості продовжували гнути свою лінію й досягли успіху в компенсований до першого тайму час. Леау познущався з кількох опонентів на своєму шляху і викотив на Тоналі, якому залишалося просто підставити ногу. У перерві господарі жодних висновків не зробили. Вже на старті другої половини Мілан повторив фокус. Знову Леау на швидкості тягне м'яч, а Тоналі забиває. Чудесний день народження для Сандро, який сьогодні відзначив 22-річчя. Перший дубль у кар'єрі італійського хавбека.

Верона – з тих команд, які будуть боротися до фінального свистка. А Мілан банально не вміє "сушити" гру. Така тактика приносить "россонері" більше шкоди, ніж користі. Відтак, команди не припинили інтенсивно атакувати. Стефано Піолі, звісно, намагався заспокоїти гру низкою замін, але очікуваного ефекту це не дало. Моменти біля воріт Меньяна виникали регулярно. Це і спроба Фараоні поцілити в дальню дев'ятку, і заблокований постріл Капрарі. Мілан відповів ударом Леау в ближній кут та спробою Калабрії з-за меж штрафного. Монтіпо в обох випадках перевів на кутовий.

Можливо, Веорна й готувалася до штурму на останніх хвилинах, але рішення наставника Мілана зробило надії марними. Піолі несподівано замінив правого захисника – Флоренці вийшов замість Калабрії. Вже за кілька хвилин Алессандро на свіжих ногах промчав у чужий штрафний та , обігравшись з Мессіасом, забив третіг гол "россонері". Бразилець міг ще одини асист оформити, але Ребіч змарнував розкішний шанс. Але для перемоги вистачило й цього. Тепер у активі Мілана 80 очок і перевага над Інтером у два пункти збереглася. Залишається зіграти проти Сассуоло та Аталанти. Верона залишилася дев'ятою і майже втратила навіть теоретичні шанси на єврокубки.