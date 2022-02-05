"Златан знает, чего хочет. Он вообще не притворяется, четко понимает, каким может быть возможное соглашение с Миланом.

Ибрагимович выбрал лучшего вратаря мира – он даже не основной в своем клубе

Если ему не хочется продолжать, он первым скажет нам об этом. Сейчас его идея состоит в том, чтобы продолжать. Златан никогда не будет обузой для этой команды, он будет нашим ресурсом", – приводит слова Мальдини Football Italia.

Напомним, в текущем сезоне Ибрагимович провел 19 матчей, в которых оформил 8 голов и 2 ассиста. В октябре швед будет праздновать 41-й день рождения.

Вундеркінд виявився бракованим – історія невдачі суперталанта Мілана, який не витримав випробування славою