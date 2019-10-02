toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
БАРСЕЛОНА - ИНТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ

Милан нацелился на Озила – Арсенал хочет избавиться от хавбека

2 октября 22:45 18 Читати українською
Милан нацелился на Озила – Арсенал хочет избавиться от хавбека
Месут Озил / Фото Sports Mole

Хавбек Арсенала Месут Озил имеет шанс попробовать свои силы в Серии А.

Милан намерен усилить атакующую линию Месут Озил, сообщает Calciomercato.

Озил уйдет в аренду зимой, – СМИ

По информации источника, переход может состояться уже зимой. Арсенал заинтересован в таком развитии событий, ведь лондонцы пытались избавиться 30-летнего немца еще летом.

Портал transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ Озил провел лишь один поединок.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
Аталанта – Шахтер: невероятный камбэк имени запасных, безумие VAR, два лица Пятова и эффектный Малиновский
2 октября
5215
Теги
Италия Трансферы Милан Милан Трансферы Арсенала Месут Озил Месут Озил Арсенал Арсенал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
49
мин
Лугано
22:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук