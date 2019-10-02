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Мілан націлився на Озіла – Арсенал хоче позбутися хавбека

22:40 194 Читать на русском
Мілан націлився на Озіла – Арсенал хоче позбутися хавбека
Месут Озіл / Фото Sports Mole

Хавбек Арсенала Месут Озіл має шанс спробувати свої сили у Серії А.

Мілан має намір підсилити атакувальну лінію Месутом Озілом, повідомляє Calciomercato.

Озіл піде в оренду взимку, – ЗМІ

За інформацією джерела, перехід може відбутись вже взимку. Арсенал зацікавлений у такому розвитку подій, адже лондонці намагались позбутись 30-річного німця ще влітку.

Портал transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

В поточному сезоні АПЛ Озіл провів лише один поєдинок.

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Теги
Трансфери Мілан Мілан Італія Трансфери Арсенала Месут Озіл Месут Озіл Арсенал Арсенал
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