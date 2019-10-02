Мілан націлився на Озіла – Арсенал хоче позбутися хавбека

Ліга чемпіонів — 21:50 126
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Ліга чемпіонів: Борусія Д у важкому матчі обіграла Славію, Наполі втратив очки у поєдинку з Генком
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Лугано – Динамо: передматчева прес-конференція Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 20:17 2393
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Лугано: "Швейцарська копія" Ювентуса, банкрутство, провал в Україні та жахлива серія – з ким зіграє Динамо в Лізі ЄвропиЛіга Європи — 17:30 3342
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Пятов потрапив до символічної збірної ігрового дня Ліги чемпіонів за версією WhoScoredЛіга чемпіонів — 16:55 1562
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Хто найкращий трансфер, а кому треба пам'ятник, або Українець пише історію ЛЧ – реакція на диво Шахтаря з АталантоюЛіга чемпіонів — 16:40 6136