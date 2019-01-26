Милан и Наполи расписали сухую ничью

Захватывающий матч 21-го тура итальянской Серии А между Миланом и Наполи завершился без голов.

Чемпионат Италии 2018/2019, 21-й тур

Милан – Наполи – 0:0

Удаление: Руис, 90+3 (вторая желтая)

Первый тайм прошёл очень ровно. Дебютный момент во встрече на 6-й минуте создали неаполитанцы: Кальехон замкнул подачу на правый край штрафной мощным ударом в ближний угол – Доннарумма парировал. Миланцы ответили на 9-й несложным для Оспины выстрелом Сусо с дистанции, но уже через минуту упустили супермомент после стеночки Чалханоглу с Пакетой. Турок разрезал оборону пасом на Кутроне в штрафную, а Патрик выскочил на ударную позицию и пробил в девятку – мяч коснулся сетки с внешней стороны.

После этого игра несколько успокоилась. Милан и Наполи занимались позиционной борьбой и тревожили друг друга некритичными моментами. На 14-й минуте Инсинье пробил с угла штрафной по центру, на 24-й с дальней дистанции слабо выстрелил Чалханоглу, а на 25-й только своевременное блокирование Романьоли при подаче с углового спасло от расстрела ворот в исполнении Кулибали. На 35-36-й минутах "Партенопеи" потеряли две отличных возможности открыть счёт – Зелински метров с 20-ти пробил недалеко от правой штанги, а Кальехон с правого края штрафной закрутил мимо дальней девятки. Впрочем, и Милан имел шанс: на 41-й минуте Пакета классно выстрелил с линии штрафной, но промахнулся буквально на метр.

Старт второго тайма оказался ураганным. Милан с первых секунд начал затяжную осаду ворот Наполи, которая на 47-й минуте завершилась ударом Кессье по воробьям метров с восьми. На 48-й с линии штрафной по центру бил Пакета – Оспина поймал мяч, а Инсинье убежал в контратаку левым флангом и прострелил над перекладиной. После этого Наполи обступил штрафную "россонери", но ничего, кроме серии перспективных подач, его футболистам сделать не удалось. В дальнейшем игра ненадолго перешла в позиционную фазу, но уже на 63-й минуте Доннарумме пришлось откровенно спасать Милан после выстрела Милика, на 65-й парировать мощный удар Зелинского по центру, а на 67-й отражать замыкание Милика головой в упор (хотя у поляка был сомнительный офсайд).

Последние 20 минут Дженнаро Гаттузо выпустил новичка Кшиштофа Пйонтека – и игра "россонери" в атаке пошла веселее. На 76-й минуте польский нападающий потерял фантастический момент, открывшись между центрбеками, оторвавшись от Кулибали и вырвавшись один на один – Оспина спас Наполи ценой повреждения. Уже хромая, Давиду на 78-й пришлось вытаскивать удар Мусаккио вплотную боковыми ножницами после скидки Пйонтека. Наполи, однако, не сидел без дела и также пугал Милан: на 82-й только своевременное возвращение Мусаккио спасло хозяев от замыкания Верди с нескольких метров, а на 85-й Зелинскому не хватило считанных сантиметров до гола со средней дистанции. На последних же минутах Наполи запорол контру 3-в-2, а Зелински с линии штрафной не сумел прошить нижний правый угол из-за сейва Доннаруммы.

В конце концов, матч завершился без голов. Милан набрал 35 очков и остался на четвёртой позиции, но у Сампдории меньше всего на 2 пункта. Наполи с 48 зачётными баллами держится на втором месте, отставая от Ювентуса на 8 очков.