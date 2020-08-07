Милан готовит обмен игроками с Фиорентиной

"Россонери" планируют обменять бразильца на защитника Фиорентины Николу Миленковича, информирует Sportmediaset.

Милан подписал первого летнего новичка

Зимой 2019-го Милан заплатил Фламенго за Пакета 38 млн евро, однако полузащитник совсем не оправдал надежд. Фиорентина готова дать бразильцу шанс, правда, платить столько же не собирается. Вероятен вариант обмена на Миленковича, которого главный тренер Милана Стефано Пиоли хорошо знает по совместной работе в составе "фиалок".

Добавим, что Пакета провел за Милан 27 матчей в сезоне 2019/20, отметился лишь одним ассистом. Статистика Миленковича – 41 поединок и 5 голов.

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