toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ

Милан готовит обмен игроками с Фиорентиной

17:37 - Читати українською
Милан готовит обмен игроками с Фиорентиной
Лукас Пакета / Getty Images

Милан надеется использовать хавбека Лукаса Пакета для своих трансферных целей.

"Россонери" планируют обменять бразильца на защитника Фиорентины Николу Миленковича, информирует Sportmediaset.

Милан подписал первого летнего новичка

Зимой 2019-го Милан заплатил Фламенго за Пакета 38 млн евро, однако полузащитник совсем не оправдал надежд. Фиорентина готова дать бразильцу шанс, правда, платить столько же не собирается. Вероятен вариант обмена на Миленковича, которого главный тренер Милана Стефано Пиоли хорошо знает по совместной работе в составе "фиалок".

Добавим, что Пакета провел за Милан 27 матчей в сезоне 2019/20, отметился лишь одним ассистом. Статистика Миленковича – 41 поединок и 5 голов.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо

blog_ava
Лига Европы 2019/20: определились все пары 1/4 финала
00:12
31720
Теги
Италия Милан Милан Трансферы Трансферы Милана Никола Никола Миленкович Лукас Лукас Пакета Фиорентина Фиорентина
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
34
мин
Манчестер Сити
22:00
Реал Мадрид
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?