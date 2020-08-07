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Мілан готує обмін гравцями з Фіорентиною

17:37 - Читать на русском
Мілан готує обмін гравцями з Фіорентиною
Лукас Пакета / Getty Images

Мілан сподівається використати хавбека Лукаса Пакета для своїх трансферних цілей.

"Россонері" планують обміняти бразильця на захисника Фіорентини Ніколу Міленковіча, інформує Sportmediaset.

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Взимку 2019-го Мілан заплатив Фламенго за Пакета 38 млн євро, однак півзахисник зовсім не виправдав сподівань. Фіорентина готова дати бразильцю шанс, щоправда, платити стільки ж не збирається. Імовірний варіант обміну на Міленковіча, якого головний тренер Мілана Стефано Піолі добре знає за спільною роботою у складі "фіалок".

Додамо, що Пакета провів за Мілан 27 матчів у сезоні 2019/20, відзначився лише одним асистом. Статистика Міленковіча – 41 поєдинок і 5 голів.

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Італія Мілан Мілан Трансфери Трансфери Мілана Нікола Нікола Міленковіч Лукас Лукас Пакета Фіорентина Фіорентина
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