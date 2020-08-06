Милан подписал первого летнего новичка

Контракт с 20-летним французским новичком конголезского происхождения рассчитан до 30 июня 2025-го, информирует официальный сайт Милана.

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По неофициальным данным, сумма сделки составила 480 тысяч евро. В сезоне 2019/20 Калулу не сыграл ни одной минуты за первую команду Лиона, зато провел 7 матчей в Юношеской лиге УЕФА в составе юношеской команды "ткачей". Сыграл 3 матча за сборную Франции U-20.

Основное амплуа новичка "россонери" – правый защитник, но он может закрыть и другие позиции в обороне. Это первый новичок Милана в текущее трансферное окно.

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