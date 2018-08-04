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Милан готовит 120 млн евро на трансфер Милинковича-Савича

15:20 56 Читати українською
Милан готовит 120 млн евро на трансфер Милинковича-Савича
Сергей Милинкович-Савич / фото: ФК Лацио

Милан заинтересован трансфере полузащитника Лацио Сергея Милинковича-Савича

Спортивный директор Милана Леонардо проведет переговоры с Лацио о трансфере хавбека сборной Сербии Сергея Милинковича-Савича, сообщает Sportmediaset.

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По информации издания, "россонери" готовы предложить римлянам 40 миллионов евро за аренду игрока и еще 80 млн в качестве опции обязательного выкупа. Отмечается, что Милан рассчитывает договориться о возможности рассчитываться с Лацио частями в течение нескольких сезонов.

В прошлом сезоне 23-летний серб провел за Лацио 48 матчей во всех турнирах, забив при этом 14 мячей и отдав 9 результативных передач.

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