Мілан готує 120 млн євро на трансфер Мілінковіча-Савіча

Мілан зацікавлений трансфері півзахисника Лаціо Сергєя Мілінковіча-Савіча

Спортивний директор Мілана Леонардо проведе переговори з лаціо щодо трансферу хавбека збірної Сербії Сергєя Мілінковіча-Савіча, повідомляє Sportmediaset.

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За інформацією видання, "россонері" готові запропонувати римлянам 40 мільйонів євро за оренду гравця та ще 80 млн як опцію обов'язкового викупу. Зазначається, що Мілан розраховує домовитись про можливість розраховуватися з Лаціо частинами протягом кількох сезонів.

У минулому сезоні 23-річний серб провів за Лаціо 48 матчів у всіх турнірах, забивши при цьому 14 м'ячів і віддавши 9 результативних передач.

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