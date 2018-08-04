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Мілан готує 120 млн євро на трансфер Мілінковіча-Савіча

15:20 238 Читать на русском
Мілан готує 120 млн євро на трансфер Мілінковіча-Савіча
Сергєй Мілінковіч-Савіч / фото: ФК Лаціо

Мілан зацікавлений трансфері півзахисника Лаціо Сергєя Мілінковіча-Савіча

Спортивний директор Мілана Леонардо проведе переговори з лаціо щодо трансферу хавбека збірної Сербії Сергєя Мілінковіча-Савіча, повідомляє Sportmediaset.

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За інформацією видання, "россонері" готові запропонувати римлянам 40 мільйонів євро за оренду гравця та ще 80 млн як опцію обов'язкового викупу. Зазначається, що Мілан розраховує домовитись про можливість розраховуватися з Лаціо частинами протягом кількох сезонів.

У минулому сезоні 23-річний серб провів за Лаціо 48 матчів у всіх турнірах, забивши при цьому 14 м'ячів і віддавши 9 результативних передач.

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Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Леонардо Араужо Леонардо Араужо Лаціо Лаціо Мілан Мілан Італія Сергєй Мілінковіч-Савіч Сергєй Мілінковіч-Савіч
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