Игуаин объяснил, почему не перешел в Челси

Новичок Милана Гонсало Игуаин рассказал о том, почему решил выбрать миланский клуб.

"Мое уважение к Сарри – это не новость. Он был единственным человеком, который хотел видеть меня в Челси. В Милане же меня хотели видеть все. Это очень важно для игрока, потому что начинаешь чувствовать мотивацию и веру в себя. Я прекрасно знаю Рейну , играл с ним пять лет, и я считаю, что у Милана прекрасный состав.

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Здесь есть все, чего хочет игрок: множество полей, история и футбол в лучшем его проявлении. Миланелло – это нечто особенное. С Бильей мы играем 10 лет в сборной, я его очень уважаю и рад видеть его снова.

Если команда будет верить в свои возможности, она может далеко зайти. У нас должна быть уверенность, что мы делаем все правильно.

Кто забьет больше: я или Икарди? Слушайте, ну вы же знаете правильный ответ!", – цитирует Игуаина Goal.com.

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