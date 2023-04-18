Действующие чемпионы Италии летом планируют подписать игрока на правый край атаки и найти нового центрфорварда. Решением вопроса может стать приглашение Мейсона Гринвуда, способного закрыть обе эти позиции.

Гринвуд принял неожиданное решение в отношении девушки, которая обвинила его в изнасиловании

По информации Relevo, Милан готов дать 21-летнему англичанину шанс вернуться в футбол Гринвуд оказался за бортом Манчестер Юнайтед после того, как чуть не загремел за решетку. Мэйсон избил свою девушку, и, хотя с футболиста сняли все обвинения, Эрик Тэн Хаг не вернул его в команду.

К слову, в нынешнем сезоне Гринвуд не сыграл ни минуты. В общей сложности воспитанник Манчестер Юнайтед провел за первую команду 129 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 12 результативных передач.

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