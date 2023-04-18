После жеребьевки четвертьфиналов ЛЧ часть болельщиков порадовалась за Наполи и Бенфику – получив Милан и Интер соответственно, они стали считаться безусловными фаворитами. Часть фанов сожалела, что мы не увидим миланского дерби в ЛЧ.

Оказалось, что первая за 18 лет Делла Мадоннина в еврокубках не просто реальна, а очень реальна. Интер уверенно обыграл Бенфику на выезде и уже вряд ли упустит путевку в 1/2 финала, а вот в противостоянии Наполи с Миланом интрига остается открытой. Первую битву "россонери" выиграли – и это очень интересно.

Команда Стефано Пиоли превратилась в серьезную проблему для Лучано Спалетти. За две недели до победы на Сан-Сиро "дьяволы" приехали в Неаполь, устроив разгром со счетом 4:0. Поражение миланцев в первом круге было случайным, а прошлой весной они тоже победили на стадионе Диего Марадоны.

Наиболее важны два последних матча в нынешнем трехсерийнике. Триумф "россонери" в Неаполе можно назвать переломным для всего сезона – стало ясно, что соперники окончательно научились противостоять чемпионской тактике Наполи. Отказ от агрессивного прессинга, в который так выманивают партенопейцы, гарантирует 50% успеха, а остальные 50% зависят от класса и реализации стартового плана.

Стефано Пиоли на выезде распорядился кадрами грамотно. Кроме отказа от высокого давления, Милан классно работал в центре поля – этому способствовали открывания Диаса и Леау между линиями, а также чрезвычайно качественная игра центрхавов. Плюс, забив два быстрых гола, "россонери" заставили Наполи раскрываться.

Лучано Спалетти сделал выводы из этой неудачи и ошарашил Милан на Сан-Сиро. Партенопейцы агрессивно прессинговали команду Пиоли и закрыли варианты передач в центр – этому способствовала высоко поднятая линия обороны. На персональные ориентировки миланцев при работе без мяча Наполи ответил высокими позициями Замбо-Ангисса и Ди Лоренцо, которые вылились в комбинативные треугольники на правом фланге атаки.

Милан в таком режиме ошибался, разрывался и допускал большой процент брака в пасмовой работе. В результате, за первые 20 минут подопечные Лучано Спалетти вели со счетом 9:0 по ударам. Команда провела несколько острых моментов, но реализовать их не удалось – а дальше Стефано Пиоли адаптировался.

Сначала "россонери" разбивали давление Наполи через длинные передачи, ориентируясь на выдергивания защитников (за ними и пытались открываться). Затем миланцы стали наказывать за смелую игру Ди Лоренцо и ошибки Замбо-Ангисса, контратакируя через их зоны – именно это и принесло единственный гол.

Контратаки оказались настолько опасны, что во втором тайме Спалетти сместил акцент на другой фланг, а Ди Лоренцо перестал идти вперед. Впрочем, Калабрия съел Хвичу.

Во втором тайме основным средством обострения партенопейцев были стандарты, однако в целом Милан смог адаптироваться, выровнять игру и победить будущего чемпиона. Снова. Причем "россонери" сейчас не находятся в фантастической форме.

До триумфа в Неаполе они сгорели Фиорентине и Удинезе, а Салернитана расписала с ними ничью. После 4:0 на выезде случилась ничья с Эмполи, а после победы в первом четвертьфинале "дьяволы" разделили очки с Болоньей.

Но ведь и Наполи не выглядит убедительно. Выиграть у Лечче удалось только благодаря автоголу и противоречивому решению VAR, а с Вероной на выходных все завершилось "нулями". Это, опять же, подтверждает готовность соперников к футболу партенопейцев. Первопричина неудач кроется именно здесь.

И это тревожит тифози Наполи. Еще большее беспокойство вызывают кадровые потери перед ответным матчем – на Сан-Сиро дисквалификацию получили Замбо-Ангисса и Ким. Их важность невозможно переоценить. Зато должен вернуться Осимхен – без Виктора подопечные Лучано Спалетти забили всего 1 гол в трех матчах.

Если бы нигерийский нападающий вышел в старте неделю назад, то безумное преимущество Наполи точно было бы конвертировано во взятие ворот. Именно поэтому идейное повторение тактического плана с Сан-Сиро – с поправками, основанными на уроках поражения – выглядит достаточно соблазнительным для Наполи. Эта модель игры полностью соответствует духу домашнего матча, в котором необходимо отыгрываться.

Тем более что Спалетти перепробовал с Миланом практически все. И свой классический футбол, и суперагрессивный. Проверялись все слабые зоны "россонери". Готовились адаптации к среднему блоку Пиоли, однако Стефано и Ко все равно подстраиваются.

Почти на каждый ход Лучано у него находится эффективная контрмера, однако наиболее перспективно неаполитанцы выглядели именно в модели первой 20-ти минутки на Сан-Сиро.

Посмотрим, что перевесит на стадионе Диего Марадоны. Однозначно можно утверждать, что это противостояние главное в сегодняшнем вечере. Даже если Мудрик официально объявил, что сделает хет-трик в ворота Реала, включать нужно именно итальянское противостояние. Миша не сделает хет-трик, Челси не спасется, а вот здесь все будет красиво.

Кадровая ситуация

Травмированные: Симеоне (Наполи)

Дисквалифицированные: Замбо-Ангисса, Ким (Наполи)

Ориентировочные составы на матч Наполе – Милан

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливейра – Ндомбеле, Лоботка, Зелински – Лосано, Осимхен, Кварацхелия

Милан: Меньян – Калабрия, Кьяер, Томори, Эрнандес – Крунич, Тонали – Диас, Беннасер, Леау – Жиру

Прогноз "Футбол 24" – оба забьют, возможна серия пенальти

Утрата Замбо-Ангисса и Кима здорово бьет по шансам Наполи на прорыв в исторический полуфинал. Во-первых, они слишком интеллектуальные футболисты, чтобы их так просто заменили Жезус и Ндомбеле. Во-вторых, успех партенопейцев в этом году базируется на фантастической сыгранности. И в первую очередь – на сыгранности центрального звена.

Кроме того, серьезным аргументом выглядят адаптации Стефано Пиоли. Прямо сейчас у него есть готовый шаблон действий на большинство ожидаемых тактик Наполи. Он готов даже к "автобусу" – Милан в последних четырех поединках пропустил всего один гол. Средний вес удара по воротам блестящего Меньяна снизился на 0,19 xG, если сравнивать с зимними ужасами.

Тем не менее, возвращение Осимхена и фактор родного поля делают Наполи крайне опасным. Овертаймы и серия пенальти выглядят одними из самых прогнозируемых сценариев матча. Букмекеры тотально уверены в победе хозяев.

Но хватит ли её прохода в следующий раунд? Сегодня и узнаем. Мы поставим на голы обеих команд, а вот во всем остальном делать прогнозы не решимся.

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