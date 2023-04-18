Мілан в пошуках бюджетного підсилення змушений звертати увагу навіть на неоднозначні варіанти.

Чинні чемпіони Італії влітку планують підписати гравця на правий край атаки та знайти нового центрфорварда. Вирішенням питання може стати запрошення Мейсона Грінвуда, який здатен закрити обидві ці позиції.

Грінвуд ухвалив несподіване рішення щодо дівчини, яка звинуватила його у зґвалтуванні

За інформацією Relevo, Мілан готовий дати 21-річному англійцю шанс повернутися у футбол. Грінвуд опинився за бортом Манчестер Юнайтед після того, як ледь не загримів за ґрати. Мейсон побив свою дівчину, і, хоча з футболіста зняли всі звинувачення, Ерік Тен Хаг не повернув його в команду.

До слова, у нинішньому сезоні Грінвуд не зіграв жодної хвилини. Загалом вихованець Манчестер Юнайтед провів за першу команду 129 матчів, у яких забив 35 голів та віддав 12 результативних передач.

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