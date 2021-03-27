"Россонери" могут подписать флангового исполнителя летом. Об этом журналист Альфредо Педулла написал в своем твиттере.

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Менеджмент Милана стремится иметь больший выбор защитников на новый сезон. Подписание арендованного у МЮ Далота выглядит проблемным из-за финансовой составляющей. В свою очередь Хюсай станет свободным агентом по окончании кампании 2020/21. Команда Пиоли готова приютить албанца, потерявшего стабильное место в основе Наполи.

В нынешнем сезоне Эльсейд Хюсай провел 20 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 результативные передачи.

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