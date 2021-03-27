"Россонері" можуть підписати флангового виконавця влітку. Про це журналіст Альфредо Педулла написав у своєму твіттері.

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Менеджмент Мілана прагне мати більший вибір оборонців на новий сезон. Підписання орендованого в МЮ Далота виглядає проблемним через фінанси. Натомість Хюсай стане вільним агентом після завершення кампанії 2020/21. Команда Піолі готова прихистити албанця, який втратив стабільне місце в основі Наполі.

У нинішньому сезоні Ельсейд Хюсай провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 2 результативні передачі.

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