Мілан приймає Дженоа в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Мілан – Дженоа відбудеться сьогодні, 13 січня. Стартовий свисток на стадіоні Сан-Сіро пролунає о 22:00. Дивитися гру наживо можна на телеканалі Футбол 1, починаючи з 21:55. Також матч покаже онлайн-платформа oll.tv – потрібна відповідна підписка. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Дженоа веде перемовини з гравцем збірної Німеччини – Шевченко може не дочекатися елітного підсилення

Мілан лише починає свій шлях у цьогорічному розіграші Кубка Італії. Своєю чергою, Дженоа вже подолала два раунди. "Грифони" пройшли Перуджу (3:2) та Салернітану (1:0). "Гранатових" перемагали вже з Андрієм Шевченком на чолі. Сьогоднішній матч для українського фахівця може мати вирішальне значення. Італійські ЗМІ все голосніше говорять про відставку. До слова, Шевченко зможе безпосередньо керувати командою біля поля. Тест на коронавірус знову був негативним. Місяць тому Дженоа вдома пропустила від Мілана три "сухих" м'ячі.