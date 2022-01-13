Генуэзцы продолжают искать варианты на рынке, чтобы спастись от вылета из Серии А.

Итальянские и немецкие СМИ в один голос сообщают, что Дженоа ведет переговоры с Надимом Амири. По информации Джанлуки Ди Марцио, стороны уже согласовали трансфер, а футболист скоро пройдет медосмотр в Генуе. Впрочем, Kicker отрицает факт договоренности – переговоры только стартовали.

Амири раскрылся в Хоффенхайме и летом 2019-го пошел на повышение в Байер. После двух неплохих сезонов за Леверкузен атакующий хавбек выпал из основного состава Байера. Новый тренер в этой Бундеслиге всего дважды выпустил Надима в стартовом составе. Поэтому Амири заинтересован в смене клуба.

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Амири являлся важным игроком молодежной сборной Германии, а затем вызывался в главную команду страны. В прошлом году он выступал за Германию на Олимпиаде. Надим способен сыграть на любой позиции в полузащите.

Такой трансфер изрядно усилил бы атаку Андрея Шевченко, однако украинский специалист может не дождаться новичка. Джанлука Ди Марцио убеждает, что Шева остается под угрозой увольнения, а фаворитом ему на замену стал Бруно Лаббадия.

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