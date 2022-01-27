Итальянец Пьетро Пеллегри недолго задержался в Милане. На его место прибыл серб Марко Лазетич.

Милан и Монако договорились о досрочном расторжении арендного соглашения по 20-летнему итальянцу, сообщает пресс-служба "россонери".

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Пеллегри перебрался в команду Стефано Пиоли в начале сезона, но не оправдал ожиданий. Он должен был подстраховать Жиру и Ибрагимовича, но провел всего 127 безголевых минут на поле, а остальную часть сезона пропустил из-за травмы.

Вторую часть кампании 2021/22 Пьетро проведет в аренде за Торино. У "быков" будет возможность дальнейшего выкупа, такая опция прописана в сделке. Пеллегри заявил о себе в Дженоа, став в свое время самым молодым игроком в истории Серии А. Его выкупил Монако в 2018-м, где он провел всего 23 поединка.

На место Пеллегри Милан решил подписать еще более юного нападающего – Марко Лазетича. 18-летний серб перебрался в Италию из Црвены Звезды, воспитанником которой он является.

Контракт новичка рассчитан до лета 2026 года, он выбрал себе 22 номер. "Россонери" трансфер Лазетича, по неофициальной информации, обошелся в скромные 4 миллиона евро. В сезоне 2021/22 Марко забил 7 мячей в 21 поединке за свой родной клуб.

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