Генуэзцы десять дней назад уволили Андрея Шевченко с должности главного тренера, но придерживаются выбранного украинцем вектора на трансферном рынке.

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Дженоа арендовала у Аталанты Роберто Пикколи до конца сезона, сообщает официальный сайт "грифонов". Следует заметить, что кандидатуру 21-летнего итальянца еще в декабре утвердил Андрей Шевченко, но будет работать с ним уже Александер Блессин.

Пикколи родился в Бергамо и получил футбольное образование в академии Аталанты, но пока не смог закрепиться в команде Джан Пьеро Гасперини. К слову, форварда назвали лучшим молодым игроком Италии в 2021 году.

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