Милан добавит в дизайн домашней формы неординарный элемент – фото экспериментального комплекта

Итальянский Милан завершил разработку домашней экипировки на следующий сезон.

Журналист Sport Mediaset Клаудио Раймонди показал тестовый вариант домашней формы Милана на сезон 2020/21.

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Предполагается, что на красно-черных полосках будет узор культовой плитки известного собора Дуомо, что должно подчеркнуть связь клуба и города.

К слову, применение подобных элементов на футбольной форме уже стало фишкой производителей экипировки. Напомним, что техническим спонсором Милана является компания Puma.

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