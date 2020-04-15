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Ливерпуль добавил зеленый цвет в дизайн новой домашней формы – в сеть слили фото

19:14 81 Читати українською
Ливерпуль добавил зеленый цвет в дизайн новой домашней формы – в сеть слили фото
Мохамед Салах / Фото ProEvents

Ливерпуль завершил разработку экипировки на новый сезон.

Портал Footy Headlines опубликовал фото новой домашней формы Ливерпуля на сезон 2020/21.

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Главный цвет экипировки неизменно красный, но рукава и воротник были украшены зеленой и белой полосами.

Напомним, после 29-ти туров АПЛ Ливерпуль лидирует, оторвавшись от Манчестер Сити на 25 очков.

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