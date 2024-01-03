Команда Стефано Пиоли уверенно переиграла своего соперника и обеспечила себе выход в 1/4 финала. Первые голы организовали Тео Эрнандес и Лука Йович. После перерыва за Милан забил 19-летний Траоре, а точку поставил Леау. Кальяри на четыре мяча смог ответить лишь один раз.

Милан с ноги выбил дверь в 1/4 Кубка Италии – юный дублер отличился дебютным голом

Милан сыграет в 1/4 финала против победителя пары Аталанта – Сассуоло. Следующий раунд Кубка Италии пройдет 17 января.