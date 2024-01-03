Милан – Кальяри – 4:1 – видео голов и обзор матча
3 января 09:48 - Читати українською
Милан одержал победу над Кальяри в матче 1/8 финала Кубка Италии (4:1).
завершено
Команда Стефано Пиоли уверенно переиграла своего соперника и обеспечила себе выход в 1/4 финала. Первые голы организовали Тео Эрнандес и Лука Йович. После перерыва за Милан забил 19-летний Траоре, а точку поставил Леау. Кальяри на четыре мяча смог ответить лишь один раз.
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