Мілан – Кальярі – 4:1 – відео голів та огляд матчу
09:48 - Читать на русском
Мілан здобув перемогу над Кальярі у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії (4:1).
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Команда Стефано Піолі впевнено переграла свого суперника і забезпечила собі вихід в 1/4 фіналу. Перші голи організували Тео Ернандес та Лука Йовіч. Після перерви за Мілан забив 19-річний Траоре, а крапку поставив Леау. Кальярі на чотири м'ячі зміг відповісти лише один раз.
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Мілан зіграє в 1/4 фіналу проти переможця пари Аталанта – Сассуоло. Наступний раунд Кубка Італії пройде 17 січня.
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