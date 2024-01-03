Команда Стефано Піолі впевнено переграла свого суперника і забезпечила собі вихід в 1/4 фіналу. Перші голи організували Тео Ернандес та Лука Йовіч. Після перерви за Мілан забив 19-річний Траоре, а крапку поставив Леау. Кальярі на чотири м'ячі зміг відповісти лише один раз.

Мілан з ноги вибив двері в 1/4 Кубка Італії – юний дублер відзначився дебютним голом

Мілан зіграє в 1/4 фіналу проти переможця пари Аталанта – Сассуоло. Наступний раунд Кубка Італії пройде 17 січня.