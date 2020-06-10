Реал не витримав Лобановського, а Шевченко перевершує Роналду з найважливішим голом – правила життя Карло Анчелотті

"Футбол 24" покопався у найцікавіших думках і висловах видатного алленаторе, який у 2008 році міг очолити Шахтар, але відмовився від 10 млн євро за сезон.

Інформацію повідомляли такі шановані ресурси, як Goal.com та Sky Sports. В очах Карлетто Андрій Шевченко перевершує Кріштіану Роналду, адже португальця не включив у символічну збірну своїх найкращих гравців, на відміну від нашої легенди. Гострий розум, жорсткий гумор і повага до українців – про все це з уст Анчелотті далі.

Ми не настільки ідіоти, аби бачити себе у фіналі. Так тоді ще наставник Реала після домашнього півфіналу з Баварією і перемоги 1:0 відповідав журналістам. У підсумку команда Анчелотті розбила колектив Гвардіоли 0:4 у Мюнхені, а у Лісабоні виграла фінал.

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Думка, що свиня не може тренувати, дуже мене нервує. Це вияв крайньої відсутності поваги до свиней. Свиня може тренувати, свиня може навіть вигравати. Карло Анчелоті з гумором відповідав на іронію та образливі плакати фанатів Ювентуса щодо своєї тренерської персони.



Що найгірше, вони очікували від мене, що я виставлю у ворота дитину, хлопця, в якого ще молоко на губах не обсохло. А це вже про Джіджі Буфона, епохи Парми, якого Карлетто вважає ідеальним стражем воріт для своєї команди мрії.



Одним з тренерів, якими я захоплювався найбільше, був українець Валерій Лобановський. Для нього взагалі не існувало гнучкості поза рамками його системи. У рамках системи, говорив він, дозволено все; поза рамками системи – нічого. Якщо план полягав у тому, що 5 півзахисників повинні висуватися вперед, розуміючи, що м'яч буде віддано у певне місце, то для нього було неприйнятним, якщо м'яч спрямовувався не туди.



Лобановського можна вважати великим Маестро Кальчо. А в кожного вчителя є чому повчитись. Я був вражений неймовірною інтенсивністю його тренувань. Він використовував всю довжину поля, працюючи з трьома групами по 7 гравців. Перші дві групи грали один з одним – напад проти захисту, і коли команда, що захищається, відбирала м'яч, вона повинна була через пас пройти середину поля і почати грати проти третьої групи. Лобановський продовжував цю вправу 45 хвилин, повторюючи знову і знову. Я спробував це в Реалі, і гравці змогли витримати лише 15 хвилин. З глузду можна з'їхати!

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Німецька – найскладніша мова. Іноді дієслова йдуть на другому місці в реченні, а іноді їх треба ставити в кінці. Карлетто знає, про що говорить, адже за свою тренерську кар'єру змушений був також вчити іспанську. англійську та французьку.



Тільки одного разу в житті я відчував, що мені потрібен психіатр. Я дивився на Юрія Жиркова в Челсі і бачив лише стейк з яловчини. Ідеально засмажений, соковитий, він парував. Я подивився йому в очі і раптом зрозумів, що вмираю з голоду.





Ніколи в житті не стану головним тренером "Барселони" чи "Атлетіко". Адже я 2 сезони тренував мадридський "Реал", і мушу це поважати. Через ті ж причини і в Італії не зможу очолити "Інтер" чи "Лаціо". Я ж фанат "Мілана" і грав за "Рому". Потрібно поважати рішення, які ти приймаєш.



Андрій Шевченко забив, можливо, найважливіший гол в історії Мілана. Це був вирішальний удар з 11-метрової позначки у фіналі Ліги чемпіонів проти Ювентуса. Я казав йому бити першим, а він твердо вирішив, що має бути останнім. Шева так відчував.



Я сказав Шевченку, що він повинен грати другого нападника поруч з Індзагі. Завдання було – постійно мінятися місцями з Руй Коштою і створювати ситуації "один на один проти Монтеро". Тактична мудрість захисника Ювентуса не могла зупинити фізичну надпотужність українця. Мова йде про все той же фінал ЛЧ на "Олд Траффорд", коли голи пішли лише у серії пенальті.





Джон Террі – це капітан з капітанів. Він, таке враження, народився з капітанською пов'язкою на плечі. Террі наче носить її навіть тоді, коли не має собі. Одне його слово – роздягальня мовчить.

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Капело казав, що я не можу піти. Я перепросив і відповів, що Арріго Саккі потребує мене. Я мав чітке бачення. що робитиму далі після закінчення ігрової кар'єри.



У дитинстві я був фанатом Інтера і любив Сандро Маццолу. Зараз я, звісно, не зможу сказати "Форца Інтер".



Ліга чемпіонів – найважливіший турнір у світі. Мені поталанило виграти його як гравець та тренер. Незабутні враження від тих перемог.





Девід Бекхем дуже скромний, це його основна риса характеру. Він любить свою роботу. Він справжній професіонал. Я отримав велике задоволення від роботи з ним. Це один з найкращих майстрів пасу у світі.

Проблеми в Реалі почались після появи статистики УЄФА, що ми тренуємось найменше з усіх команд. Саме після цього ми перервали серію з 22-х поспіль перемог і програли. Флорентіно Перес казав, що ми повинні тренуватис більше. Я не погоджувався. Ця ситуація показала мені, що Реал вірить більше у статистичні дані, ніж у мене як тренера.

Серхіо Рамос – гравець з великим реноме, який практично народився у Мадриді, зважаючи на те, наскільки він обізнаний у клубі. Він вселяє відвагу у решту команди. Це дуже цінний гравець.



Пісня Жиркова на посвяченні в Челсі – найгірше, що я чув за все своє життя. Боже мій, це була катастрофа. Він не потрапив у жодну ноту. Це було ніби мявчання кота-потопельника чи недорізаної свині. Він дивився десь у далечину, і саме тоді я почав його любити.



В один момент я думав зателефонувати в поліцію, аби стримати Бекхема наручниками від пожирання чергової порції тортелліні. Допомогла моя погроза: або ми йдемо звідси, або я реанімую Спайс Гьолз і роблю все, щоб дівчата поїхали в ще один тур. Через 14 секунд ми вже гнали на авто в Мілан.





Шевченко – найкращий форвард, з якими мені доводилось працювати. В атаці моєї команди мрії має бути Ібрагімовіч. Я працював з Роналдінью, але ще 2 гравці мого ідеального нападу – це Кака і Шевченко.



У центрі захисту в моїх командах були Костакурта, Неста, Каннаваро, Тюрам, Стам. Але я б поставив на Террі і Тьягу Сілву.

Президент Реала зустрівся зі мною після тренування, чого раніше не траплялось, і передав скаргу Бейла. Гарет хотів грати не на фланзі, а під нападником. Він казав, що я мушу змінити формацію під потребу Бейла. Я відповів, що не можу міняти схему посеред сезону. З того моменту мої стосунки з Флорентіно Пересом вже не були такими, як раніше.





Зустріч з Абрамовичем у Парижі мала бути цілком таємною. На мені затемнені окуляри, стежу за вулицею, надягнувши міну ідеально вишколеного таємного агента. Перед готелем не бачу фотографів, які могли причаїтись. Шлях вільний.



Я попросив дружину зателефонувати до президента Фенербахче Їлдіріма і відхилити його пропозицію очолити клуб. Немов злодій, я їхав у Парму під покровом ночі, аби уникнути розмови з ним. Я не збожеволів, так просто було легше. Тим паче, недавно я очолив Ювентус.



Одного вечора на "Сан-Сіро" я не хотів зняти Зеєдорфа з поля. Частина фанатів Мілана не мирилась з цим. Хтось кричав мені: "Повертайся у Парму і жери свої тортеліні, як свиня". Я послав його чистою латиною. Не тому, що захищав Зеєдорфа. Просто не стерплю, коли хтось ображає тортеліні.

Коли Кака висів з літака у Мілані, він виглядав, як ботанік. Рікардо не вистачало лише книжок і коробки з бутербродами. Коли ж я побачив його на першому тренуванні, почув небесний хор ангелів. Це найрозумніший гравець, яких я тренував. Кака думає вдвічі швидше, ніж інші.



Фатіх Терім був фанатом Великого брата і часто покидав Галліані під час ланчу, аби побачити, чи не займаються вони сексом. Виявилось, що учасники реаліті-шоу таки займаються цим, але потім його ви***ав Мілан.



Перший сезон у Бундеслізі цілком мене влаштував, але тепер у мене план лише один – спати цілий тиждень.



Коли ми вилетіли від Інтера в плей-офф Ліги чемпіонів, мене вперше за час роботи в Челсі атакували ЗМІ. Медовий місяць давно вже був у минулому. Наступного дня Абрамович виступив перед групою гравців, вимагаючи від них відповідей. Цей епізод став для мене ще одним уроком, який навчив правильно себе вести з президентами такого типу. І знову я вибрав не відповідати агресією на агресію, бо це було не в моєму стилі.



Я так ніколи і не полюбив Ювентус. Як свині, яка не вміє тренувати, мені ніколи не подобався Турин. Він був занадто похмурий, його відділяли від мого життя цілі світлові роки. З дороги, модники, до вас йде товстун з повною тарелею еміліанських тортеліні.



Коли я грав за Рому і Мілан, нашим найбільшим ворогом був Юве. Коли тренував Парму, це був головний суперник. Фанати Ювентуса завжди сприймали мене як ворога. Це не зміниться.





Нехай Бог благословить Шевченка за той останній пенальті в Манчестері. Я купив 2 салямі, завернув у красиву обгортку і вручив двом друзям з Парми, які є фанатами Ювентуса. Від руки я написав їм присвяту: "Тобі салямі, мені Коппа". Вони розсміялись, адже знають, яка я людина. Я обожнюю італійську свинину з назвою Коппа, яка також означає Кубок.



"У житті, як і у футболі, важливою є кожна деталь. В обох цих іграх можливість дозволити собі помилку є мізерною. Або виграємо цю битву як команда, або помремо як одиниці". Дивлячись на цю сцену з фільму зі словами Аль Пачіно, по тобі проходять мурахи.





Зідан – це гравець, завдяки якому я найчастіше протягом моєї кар'єри відчував захват, мурашки по шкірі і чисту насолоду. Я тренував справжнього феномена. Це було шоу щодня.

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Тарас Котів, Футбол 24