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Милан – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча

10:27 280 Читати українською
Милан – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча
Милан – Ювентус – 0:2 / ФК Милан

Ювентус в 12 туре Серии А уверенно победил Милан. Смотрите видео голов и обзор матча.

Милан в рамках 12 тура Серии А дома принимал Ювентус. Уже в начале игры "старая синьора" усилиями Марио Манджукича открыла счет. В первом тайме "россонери" имели прекрасную возможность отыграться. Гонсало Игуаин попал мячом в руку защитнику туринцев, и арбитр после использования VAR поставил пенальти. Вот только аргентинец не забил с точки.

Ювентус на выезде обыграл Милан

Во второй половине игры Криштиану Роналду забил свой первый гол на Сан-Сиро. А после этого произошел скандальный эпизод, когда Гонсало Игуаин в течение минуты получил 2 желтые карточки и был удален с поля. В итоге, Юве довел матч до победного конца.

Ювентус после 12 туров имеет 34 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице Серии А. Милан имеет 21 очко и располагается на 5 строчке.

Чемпионат Италии 2018/19, 12 тур

Милан – Ювентус 0:2

Голы: Манджукич, 8, Роналду, 81

Нереализованный пенальти: Игуаин, 41

Италия12 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Ювентус: Воскресенье 11 ноября 2018

Милан
Матч окончен
0 : 2
Ювентус
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