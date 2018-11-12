Ювентус на выезде обыграл Милан

В 12 туре Серии А состоялся один из самых принципиальных матчей итальянского чемпионата, Милан принимал дома Ювентус. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Ювентус в середине недели потерпел первое поражение в сезоне, обидно уступив Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов, поэтому хотел вернуться на победную полосу. Начало игры было за туринцами, которые сразу захватили инициативу и быстро забили. Манджукича не удержали защитники и хорват замкнул навес Алекса Сандро. Нападающий мог еще раз забить через 3 минуты, но на этот раз защитники выбили мяч на угловой.

После этого Ювентус немного снизил обороты, а вот Милан ничего не мог создать. Единственный, кто пытался оживить игру - Кессье, который навязывал борьбу туринцам. Но в конце тайма Милан получил лучшую возможность: после прострела Сусо Игуаин пытался пробить и попал в руку Бенатия. После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти, однако Игуаин не сумел переиграть Щенсны ударом с отметки.

Во втором тайме Ювентус продолжал контролировать ситуацию и имел больше возможностей, чтобы отличиться. Точнее у Милана их вообще не было, а вот в туринцев и ковыляла со штрафного в стойку попал, и Роналду неплохо пробил в дальний угол, но вратарь спас. Милан после выхода Кутроне добавил в атаке, но создать что-то так и не удавалось. Чуть позже Роналду имел похожий эпизод, но Доннарумма снова спас команду. Однако третья попытка Криштиану успешно, португалец добил мяч в ворота после того, как Доннарумма отбил мяч перед собой. К тому же Игуаин получил две подряд желтые, за фол и спор с арбитром, поэтому Ювентус без проблем довел мяч до логической победы.

Ювентус продолжает находится на первом месте с 34 очками, Милан с 21 пунктами остался на 5 позиции.

Игуаин - главный антигерой матча

Гонсало откровенно провалил матч, разочаровавшись своей игрой поклонников Милана. Ювентус надежно сыграл в защите, наглухо отрезав нападающего от остальной команды, которая и так были проблемы. Аргентинец не очень активно помогал в защите, а в эпизодах, где должен проявить свой класс и решить эпизод - откровенно лажав. В первом тайме Гонсало не смог реализовать пенальти, а во втором испортил неплохую контратаку, долго принимая решения и заработал удаление на ровном месте.

Однако не только Игуаин сыграл плохо. Милан сыграл на хорошем уровне только середину второго тайма после выхода Кутроне, когда в миланцев появился активный прессинг впереди. В первом тайме "красно-черные" выглядели очень инертно, играя небольшими всплесками активности. Вообще, глядя на игру Милана в этом сезоне складывается впечатление, что он начинает играть только после перерыва, когда на них накричит Гаттузо в раздевалке.

Поражение от МЮ - досадное недоразумение

Ювентус в очередной раз подтвердил, что в Италии он является клубом номер один. Вспомнить опасные моменты у ворот Щенсного можно пересчитать по пальцам одной руки. Туринцы показали убедительную игру на протяжении всего матча, пользуясь ошибками соперника. Единственные моменты у ворот Ювентуса возникали из-за индивидуальных ошибки защитников (например Бенатия привез пенальти в свои ворота). Это говорит о том, что Юве максимально подготовлен к длинного сезона и поражения могут случаться только из-за неудачного стечения обстоятельств, как это было в матче с Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов.

Чемпионат Италии 2018/19, 12 тур

Милан – Ювентус – 0:2

Голы: Манджукич, 8,Роналду, 81

Нереализованный пенальти: Игуаин, 41

Удаление: Игуаин, 83