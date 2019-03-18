toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БЕТИС - БАРСЕЛОНА ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ МИЛАН - ИНТЕР

Милан – Интер – 2:3 – видео голов и обзор матча

00:42 21 Читати українською
Милан – Интер – 2:3 – видео голов и обзор матча
Милан – Интер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Интер сумел удержать победу над Миланом в результативном дерби делла Мадоннина.

57’ Тьемуэ Бакайоко
71’ Матео Мусаккио
 
Матиас Весино 3’
Стефан де Врей 51’
Лаутаро Мартинес 67’

"Нерадзурри" смогли выйти вперед уже в дебюте встречи. Весино расстрелял ворота Доннаруммы уже на 3-й минуте после передачи от Латур Мартинеса. Команды обменялись несколькими моментами, но гол Интера так и остался единственным в первом тайме.

Интер удержал победу над Миланом в сумасшедшем дерби Делла Мадоннина

После перерыва команды роззабивалися: сначала Де Врэй на 51-й минуте удвоил преимущество Интера, а через несколько минут "размочить" ворота хозяев удалось Милану благодаря усилиям Бакайоко.

На экваторе второго тайма Латуро Мартинес восстановил комфортное преимущество "нерадзурри", однако Милан сразу же забил второй гол. "Россонери" держали в напряжении Интер до конца матча, но так и не сумели свести матч хотя бы к ничьей.

После этого матча Интер набрал 53 очка и вернул себе третью строчку в турнирной таблице, Милан идет четвертым и теперь отстает от "нерадзурри" на два пункта.

Теги
Видеоновости Интер Интер Милан Милан Италия Милан - Интер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
5
мин
Арсенал-Киев
17:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук