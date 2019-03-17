Интер удержал победу над Миланом в сумасшедшем дерби Делла Мадоннина

Милан уступил Интеру в центральном матче 28-го тура чемпионата Италии.

Матч, как и онлайн-трансляция Милан – Интер на "Футбол 24", стартовал в 21:30 по киевскому времени. "Россонери" планировали продолжить победную серию в чемпионате до 6 матчей, тогда как "нерадзурри" надеялись наконец-то обрести уверенность после ряда неоднозначных результатов.

К тому же соперники находились в непосредственной близости в турнирной таблице – Милан опережал Интер всего на одно очко. Словом, от 222-го Дерби делла Мадоннина болельщики обеих команд ожидали очень многого.

Интер начал матч с высокого прессинга, что дало результат уже на 4-й минуте. Лаутаро Мартинес после подачи на дальнюю штангу выиграл борьбу у Калабрии и сбросил мяч на Весино, который буквально расстрелял ворота Доннаруммы.

Милан после пропущенного гола взял мяч под свой контроль, но Ханданович кулаками отбил удар Пакета издалека, не позволив подопечным Дженнаро Гаттузо быстро восстановить равновесие.

Безусловно, первую половину встречи в свой актив может занести Интер. Лучано Спаллетти сумел объяснить своей команде, как правильно использовать слабые стороны соперника. В свою очередь Милан так и не смог оправиться от быстрого пропущенного гола и мог уйти на перерыв с большим отставанием в счете.

На 17-й минуте Мартинес мог удвоить преимущество Интера, однако не смог завершить ударом перспективный прострел Д'Амброзио. Вскоре у противоположных ворот все тот же Пакета после подачи с углового не попал в створ ворот.

На 29-й минуте защитники Милана забыли в центре штрафной Весино. Уругваец должен был в той атаке оформить дубль, но пробил очень неточно.

Милан мог отыграться уже в компенсированное к первому тайму время. Чалханоглу решился на прострел с острого угла, а Шкриньяр едва не срезал мяч в собственные ворота.

Второй тайм начался идентично первому. Интер снова забил быстрый гол – де Врей элегантным ударом замкнул навес с правого фланку. Однако на этот раз Милан сумел ответить. Всего через 6 минут Бакайоко отыграл один мяч, отличившись дебютным голом в составе "россонери".

Через 10 оборотов часовой стрелки Интер получил право на пенальти. Кастильехо, который после перерыва заменил Пакета, опрометчиво сыграл против Политано, а Мартинес уверенно переиграл Доннарумму. А еще через 3 минуты Муссаккио сократил отставание до минимума, воспользовавшись неслаженными действиями защиты "нерадзурри".

В конце матча арбитр сначала показал Конти прямую красную карточку за фол против Мартинеса, но после просмотра видеоповтора заменил ее на желтую. Это очень не понравилось Лучано Спаллетти, которого рефери попросил покинуть скамейку запасных.

В компенсированное время Милан имел две прекрасные возможности вырвать ничью, но Интер сумел отстоять победу.

После этого матча Интер набрал 53 очка и вернул себе третью строчку в турнирной таблице, Милан идет четвертым и теперь отстает от "нерадзурри" на два пункта.