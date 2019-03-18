Мілан – Інтер – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Інтер зумів втримати перемогу над Міланом у результативному дербі Делла Мадонніна.

"Нерадзуррі" змогли вийти вперед вже у дебюті зустрічі. Весіно розстріляв ворота Доннарумми вже на 3-й хвилині після передачі від Латуро Мартінеса. Команди обмінялися декількома моментами, але гол Інтера так і залишився єдиним у першому таймі.

Інтер втримав перемогу над Міланом у божевільному дербі Делла Мадонніна

По перерві команди роззабивалися: спершу Де Врей на 51-й хвилині подвоїв перевагу Інтера, а через декілька хвилин "розмочити" ворота господарів вдалося Мілану завдяки зусиллям Бакайоко.

На екваторі другого тайму Латуро Мартінес відновив комфортну перевагу "нерадзуррі", однак Мілан відразу ж забив другий гол. "Россонері" тримали у напрузі Інтер до завершення матчу, але так і не зуміли звести матч хоча б до нічиєї.

Після цього матчу Інтер набрав 53 очки та повернув собі третю сходинку в турнірній таблиці, Мілан йде четвертим і тепер відстає від "нерадзуррі" на два пункти.