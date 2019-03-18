toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БЕТІС - БАРСЕЛОНА ОЛІМПІК - ДИНАМО МІЛАН - ІНТЕР

Мілан – Інтер – 2:3 – відео голів та огляд матчу

00:42 222 Читать на русском
Мілан – Інтер – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Мілан – Інтер – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Інтер зумів втримати перемогу над Міланом у результативному дербі Делла Мадонніна.

57’ Тьємуе Бакайоко
71’ Матео Мусаккіо
 
Матіас Весіно 3’
Стефан де Врей 51’
Лаутаро Мартінес 67’

"Нерадзуррі" змогли вийти вперед вже у дебюті зустрічі. Весіно розстріляв ворота Доннарумми вже на 3-й хвилині після передачі від Латуро Мартінеса. Команди обмінялися декількома моментами, але гол Інтера так і залишився єдиним у першому таймі.

Інтер втримав перемогу над Міланом у божевільному дербі Делла Мадонніна

По перерві команди роззабивалися: спершу Де Врей на 51-й хвилині подвоїв перевагу Інтера, а через декілька хвилин "розмочити" ворота господарів вдалося Мілану завдяки зусиллям Бакайоко.

На екваторі другого тайму Латуро Мартінес відновив комфортну перевагу "нерадзуррі", однак Мілан відразу ж забив другий гол. "Россонері" тримали у напрузі Інтер до завершення матчу, але так і не зуміли звести матч хоча б до нічиєї.

Після цього матчу Інтер набрав 53 очки та повернув собі третю сходинку в турнірній таблиці, Мілан йде четвертим і тепер відстає від "нерадзуррі" на два пункти.

Теги
Відеоновини Інтер Інтер Мілан Мілан Італія Мілан - Інтер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
2
хв
Арсенал-Київ
17:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук