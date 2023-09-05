Травма Николая Шапаренко не позволит ему сыграть за национальную команду в ближайших поединках отбора на чемпионат Европы-2024.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко не сможет помочь сборной Украины в поединках против Англии и Италии, сообщает официальный сайт УАФ.

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24-летний хавбек не успевает восстановиться. В поединке квалификации Лиги конференций с Бешикташем Шапаренко получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра. После обследования в лагере сборной оказалось, что на восстановление ему понадобится около трех недель. Игрок уже покинул расположение "сине-желтых".

На замену Николаю из резервного списка в основной переведен полузащитник СК Днепр-1 Александр Пихаленок. Футболист должен прибыть в расположение национальной команды сегодня, 5 сентября.

К слову, матчи против Англии и Италии запланированы на 9 и 12 сентября соответственно. Сейчас "сине-желтые" занимают второе место в группе С, набрав 6 очков после 3-х туров. Англия лидирует, Италия идет третьей.

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