Захисник Евертона Віталій Миколенко поділився емоціями від прибуття у табір збірної України, яка зіграє проти Англії та Італії.

– Про приїзд у збірну завжди кажу одне й теж і, напевно, так буде до кінця. Завжди позитивні емоції, радий всіх бачити.

– Сезон набирає обертів. Як оцінюєш свій стан?

– Початок сезону у мене вийшов не з найкращих. Було маленьке пошкодження, але зараз я в строю, тренуюсь. Думаю про збірну, а не клуб. Все нормально.

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– Наше нинішнє становище в групі закономірне?

– Якщо ми так зіграли, то, напевне, закономірно. Наша ціль – наступна гра. Всі зібрались, будемо працювати.

– З англійцями зіграти на рівних поки не вдається. Це наш рівень чи якісь інші причини?

– Давайте не будемо лукавити – у них значно кращий підбір гравців, ніж у нашої збірної. Останні дві гри нам не дуже вдалися, але колись має вийти. Головне – правильно підготуватись. Звісно, шанси є.

З тренерським штабом цю гру ми ще не обговорювали. Думаю, треба мати правильний план і виконувати його. Якщо буде дисципліна на полі, то все буде гаразд.

– Що пишуть у британських медіа, як нас оцінюють?

– Чесно, я не читаю масмедіа, тим паче англійські, тому не можу нічого сказати. Як одноклубники сприймають гру? Не буду казати, хто, бо Джордан Пікфорд образиться на них, але вони казали, що будуть вболівати за мене. Це сказали якраз англійці! – зізнався Миколенко у коментарі прес-службі УАФ.

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