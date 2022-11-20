Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко оправился от проблем со здоровьем, поэтому снова стал помощником для Фрэнка Лэмпарда.

Товарищеский матч

Эвертон – Селтик – 0:0, пенальти 4:2

Во время паузы на чемпионат мира подопечные Фрэнка Лэмпарда отправились в Австралию, где приняли участие в товарищеском турнире Sydney Super Cup. Соперником был Селтик.

Эвертон разгромно влетел одному из аутсайдеров в матче АПЛ – Миколенко стал соучастником 2 голов и быстро травмировался

Миколенко, травмировавшийся неделю назад в матче против Борнмута (0:3), вышел со стартовых минут. Украинец не раз подключался к атакам и неплохо играл в защите. Похоже, Виталий не был готов провести поединок, поэтому его заменили на 66 минуте.