Миколенко восстановился от травмы и уже сыграл за Эвертон – удалось победить Селтик в серии пенальти
Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко оправился от проблем со здоровьем, поэтому снова стал помощником для Фрэнка Лэмпарда.
Товарищеский матч
Эвертон – Селтик – 0:0, пенальти 4:2
Во время паузы на чемпионат мира подопечные Фрэнка Лэмпарда отправились в Австралию, где приняли участие в товарищеском турнире Sydney Super Cup. Соперником был Селтик.
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Миколенко, травмировавшийся неделю назад в матче против Борнмута (0:3), вышел со стартовых минут. Украинец не раз подключался к атакам и неплохо играл в защите. Похоже, Виталий не был готов провести поединок, поэтому его заменили на 66 минуте.
Основное время победителя не выявило, поэтому "ириски" и "кельты" определяли более сильного в серии послематчевых пенальти, где точнее были номинальные хозяева. Победу Эвертону принес точный удар Гордона (4:2).